Poročilo ZN: Med mrtvimi v Gazi skoraj 70 odstotkov žensk in otrok

Ženeva, 8. novembra - Med smrtnimi žrtvami izraelskih vojaških operacij na območju Gaze je skoraj 70 odstotkov žensk in otrok, piše v poročilu urada Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR). Med mladoletnimi žrtvami prednjačijo otroci, stari od deset do 14 let, sledijo jim mlajši od štirih let.