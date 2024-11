Sarajevo od naslednjega leta z več novimi letalskimi povezavami

Poreč, 10. novembra - Sarajevsko letališče je za naslednji dve leti napovedalo osem novih letalskih povezav med prestolnico Bosne in Hercegovine ter tujimi destinacijami. Povezave so po besedah pristojnih rezultat javnega razpisa za spodbujanje letalskega prometa v Sarajevu, vsak subvencionirani evro pa da se 15-krat povrne, so poročali mediji v BiH.