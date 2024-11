V CD Brechtova Sveta Ivana Klavniška o finančnih špekulacijah in izkoriščanju delavcev

Ljubljana, 10. novembra - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo nocoj slovenska premiera Svete Ivane Klavniške Bertolta Brechta. Vodilne teme tega dela najpomembnejšega nemškega dramatika in teoretika gledališča 20. stoletja so ekonomija, kapital, finančne špekulacije in izkoriščanje delavcev. Ponovitev bo v ponedeljek. Obe predstavi sta razprodani.