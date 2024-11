V okviru pogajanj za javni sektor parafirali še dva dokumenta

Ljubljana, 8. novembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so zjutraj parafirali aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in krovni dogovor z nekaterimi zavezami za naprej. Gre še za dva v nizu dokumentov, potrebnih za uresničitev načrtovane prenove plačnega sistema ter v njenem okviru predvidenih dvigov plač.