Hišo kulture naselili ORGanizmi kiparja Boštjana Kavčiča

Pivka, 9. novembra - V Hiši kulture v Pivki so odprli razstavo Impulz, na kateri Boštjan Kavčič predstavlja del zaokroženega kiparskega opusa z naslovom ORGanizmi, ki nastaja od leta 2002 in trenutno vključuje 199 skulptur, predvsem v kamnu. Dela odražajo umetnikov pogled na svet, kjer sta duh in materija neločljiva celota.