V Velenju ob zaključku sezone izposoje mestnih koles načrtujejo širitev sistema

Velenje, 10. novembra - V velenjski občini so ta teden zaključili letošnjo sezono izposoje mestnih koles Bicy. Letos so zabeležili 9883 izposoj, povprečno 37 izposoj dnevno. To po oceni občine potrjuje priljubljenost sistema med prebivalci in obiskovalci Velenja. Sistem ne bo obratoval do februarja, na občini pa snujejo njegovo širitev.