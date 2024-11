V Slovenskem sodniškem društvu zaskrbljeni zaradi požiga hiše sodnika v Brežicah

Ljubljana, 8. novembra - V Slovenskem sodniškem društvu so zgroženi in zaskrbljeni ob novici o razdejanju hiše sodnika in predsednika brežiškega okrajnega sodišča Almirja Kurspahića. Dejanje obsojajo kot necivilizirano in zavržno, ob čemer kot posebej zaskrbljujoče izpostavljajo vprašanje, ali je dejanje povezano s sodnimi postopki omenjenega sodnika.