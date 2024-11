V spopadih med podporniki Palestincev in Izraelci v Amsterdamu več ranjenih

Amsterdam/Tel Aviv, 8. novembra - V spopadih med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači, ki so izbruhnili v četrtek zvečer po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva, je v bolnišnici pet poškodovanih, policija pa je 62 ljudi aretirala. Izrael je spopade obsodil. Predsednik Jicak Hercog je dejal, da spominjajo na napad Hamasa 7. oktobra lani.