Na Planini v Kranju začetek gradnje povezovalne ceste in parkirišč

Kranj, 9. novembra - Mestna občina Kranj je na Planini, na območju med toplarno in nakupovalnim središčem Supernova jugozahodno od kranjskega pokopališča, začela graditi nova parkirišča. Gre za prvi del večjega projekta, v okviru katerega bo občina predvidoma do konca 2025 zgradila še novo krožišče pri toplarni in povezovalno cesto do nakupovalnega središča.