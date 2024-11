Ljubljanski univerzitetni inkubator postal vozlišče Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

Ljubljana, 8. novembra - Ljubljanski univerzitetni inkubator je postal vozlišče vseh pobud in projektov Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) v Sloveniji. Center bo služil kot osrednja točka za povezovanje podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter lokalnih talentov, njegov namen pa bo zmanjšati regionalne razlike v inovacijski uspešnosti.