Zaradi del v Ljubljani dlje časa zapori na Vodovodni cesti in Verovškovi ulici

Ljubljana, 8. novembra - Zaradi obnove vodovoda in ceste bosta v Ljubljani v naslednjih tednih vzpostavljeni zapori na Vodovodni cesti in Verovškovi ulici. Vodovodna cesta bo v delu pred križiščem z Verovškovo ulico zaprta od ponedeljka predvidoma do 23. decembra, Verovškova ulica pa na odseku pri križišču z Verovškovo od 21. novembra do prav tako predvidoma 23. decembra.