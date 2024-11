Kitajska v zmanjšanje omejitev zadolževanja lokalnih oblasti

Peking, 8. novembra - Kitajske oblasti so danes napovedale zvišanje zgornje meje dovoljenega dolga lokalnih skupnosti, s čimer želijo sprostiti sredstva za gospodarski razvoj in omogočiti poplačilo skritih dolgov. Sprejele so tudi zakon za spodbujanje doseganja ogljične nevtralnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.