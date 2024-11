Ljubljana, 10. novembra - Nogometaši Olimpije in Maribora bodo danes ob 15. uri igrali drugi večni derbi sezone. V sklopu 15. kroga Prve lige Telemach se bosta v Stožicah srečali do tega kroga prva in druga ekipa z lestvice. V obeh taborih tako kot običajno računajo na poln izkupiček.