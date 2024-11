Ministrstvo: Predlagano obvezno sprejemanje elektronskih plačilnih sredstev ne posega v pravico do uporabe gotovine

Ljubljana, 8. novembra - Osnutek zakonskega predloga, s katerim bi ob nekaterih izjemah določili obveznost, da ponudniki blaga in storitev na fizičnih prodajnih mestih in prek spleta potrošnikom omogočijo plačilo z vsaj enim elektronskim sredstvom, v ničemer ne posega v pravico do uporabe gotovine, so zagotovili na ministrstvu za finance.