V Novi Gorici danes že sedmi tek GO4Trail

Nova Gorica, 9. novembra - Danes bo v Novi Gorici že sedmič potekala tekaška prireditev GO4Trail, ki s tremi dolžinami tras, ki potekajo po nekdanjih frontah prve svetovne vojne, združujejo preteklost in sedanjost. Letos bo teklo 440 tekačev iz desetih držav, organizatorji pa so oglaševanje dogodka namensko usmerili v države, kjer so se naši predniki nekoč borili.