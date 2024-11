V Britanskem muzeju razstava Picassovih grafik

London, 10. novembra - V Britanskem muzeju je na ogled razstava Picassovih grafik. Kot so zapisali, ponuja vpogled v umetnikovo življenje prek njegovih del ter pripoveduje tako o njegovih zapletenih odnosih z ženskami kot o povezavah s tiskarji, založniki in drugimi umetniki. Odprta bo do 30. marca 2025.