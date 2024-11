Finance Manager o rasti moči digitalnih stavnic (8. 11.)

Ljubljana, 8. novembra - Gorazd Suhadolnik v komentarju Milijoni v iluziji o lahkem denarju piše o rastoči moči digitalnih stavnic, ki so po priljubljenosti in kapitalski moči presegle klasični srečelov in kazinojske igre. Avtor meni, da je gonilo hazarderjev pohlep, vrhovni pojem pa lahek denar.