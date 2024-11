Mediji: Ajdovski učitelj pogojno obsojen za snemanje otrok v garderobi

Ajdovščina, 8. novembra - Višje sodišče v Kopru je pred kratkim potrdilo pogojno obsodbo za 29-letnega nekdanjega učitelja športne vzgoje na osnovni šoli v Ajdovščini. V začetku leta je bil po priznanju krivde obsojen, ker je leta 2022 v garderobi snemal in fotografiral 11- in 12-letne otroke, danes poročajo Primorske novice in Slovenske novice.