Z današnjim godom sv. Martina mošt tudi uradno postaja vino

Ljubljana, 11. novembra - Vinogradniki in vinarji danes zaznamujejo martinovo, zanje praznični čas, ki pomeni simboličen zaključek njihovega truda v vinogradu, mošt pa se spremeni v vino. Na ta dan za družinskimi mizami in na različnih martinovanjih postrežejo značilne jedi, ki se po regijah razlikujejo, a nikjer ne smejo manjkati gos, mlinci, rdeče zelje in vino.