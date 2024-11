Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 11.

Ljubljana, 15. novembra - Predstavniki vlade in večine sindikatov javnega sektorja so po dolgotrajnih pogajanjih vendarle pripeljali pod streho prenovo plačnega sistema. Vlada je ublažila vpliv višjih omrežnin s podaljšanjem regulacije cen elektrike za gospodinjstva. DZ je potrdil sveženj davčnih sprememb, spletne grožnje sodnikom pa so bile deležne številnih obsodb.