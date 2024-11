Irska se namerava pridružiti tožbi proti Izraelu o genocidu

Dublin, 7. novembra - Irska se namerava do konca leta pridružiti tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika, je danes sporočil irski zunanji minister Micheal Martin. Pred tem so irski poslanci sprejeli nezavezujoč akt, v katerem so se strinjali, da Izrael v palestinski enklavi izvaja genocid.