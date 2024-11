Novomeški kriminalisti preiskujejo požig hiše zaposlenega v pravosodju

Brežice, 7. novembra - Ponoči je zagorelo v novo zgrajeni stanovanjski hiši v Brežicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je škoda v višini 250.000 evrov. Novogradnja je bila last osebe, zaposlene v pravosodju, zato kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi, ali je dejanje storilca povezano z opravljanjem dela lastnika hiše, so sporočili s policije.