Delovi podjetniški zvezdi 2024 sta Duol in Kolektor Etra

Brdo pri Kranju, 7. novembra - Naziv Delova podjetniška zvezda sta letos prejeli podjetji Duol v kategoriji malih in srednje velikih podjetij ter Kolektor Etra v kategoriji velikih. Nagradi po izboru bralcev Dela so na današnji slovesnosti na Brdu pri Kranju podelili podjetjema Skitti in Intersocks.