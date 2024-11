Uprava Kraških lekarn in Lekarna Ilirska Bistrica v novih prostorih

Ilirska Bistrica, 7. novembra - Medobčinski javni zavod Kraške lekarne je danes odprl nove prostore Lekarne Ilirska Bistrica in uprave Kraških lekarn. Okoli dva milijona evrov vredno investicijo je zavod financiral iz lastnih virov. Lekarna vsebuje poseben prostor za svetovanje in robotiziran sistem za skladiščenje in prinos zdravil, so sporočili iz Kraških lekarn.