Slovenija si bo z Luksemburgom razdelila šest milijonov evrov, odvzetih v zadevi Tušmobil

Ljubljana, 7. novembra - Vlada je danes sprejela sklep o sklenitvi sporazuma med Luksemburgom in Slovenijo o delitvi odvzetega premoženja v skupni višini 6,4 milijona evrov. Gre za premoženje, ki je bilo odvzeto v kazenskem postopku proti Mirku in Tanji Tuš zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri spornem prenosu blagovnih znamk Tušmobil.