Posvet Asociacije ob spreminjanju krovnega zakona v kulturi: Spremembe korak naprej

Ljubljana, 7. novembra - Društvo nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija je ob izteku javne obravnave predlagane novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo danes pripravilo razpravo, na kateri so sodelujoči predvidene spremembe označili za korak v pravo smer. Kritike pa so šle na račun odvzema večletnega financiranja javnim zavodom.