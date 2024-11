Predsednica EIB: V Sloveniji vidimo velik potencial za nadaljnje naložbe

Ljubljana, 7. novembra - Pri Evropski investicijski banki (EIB) vidijo velik potencial za nadaljnje naložbe v Sloveniji, je po srečanju s finančnim ministrom Klemenom Boštjančičem dejala predsednica banke Nadia Calvino. Nabor slovenskih projektov v obravnavi je obsežen in vključuje področja, kot so prometna in energetska infrastruktura ter podpora podjetjem, je poudarila.