Golob in Pirc Musar čestitala Kos za uspešno predstavitev v Evropskem parlamentu

Ljubljana, 7. novembra - Premier Robert Golob je danes po telefonu kandidatki za evropsko komisarko za širitev Marti Kos čestital za uspešno zaslišanje in potrditev pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. "Verjamem, da bo Marta Kos s svojim delom in vizijo odločno prispevala k večji in močnejši EU," je poudaril. Čestitala ji je tudi predsednica Nataša Pirc Musar.