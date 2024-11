Urad predsednice odgovoril na očitke glede vabila kitajskemu predsedniku

Ljubljana, 7. novembra - Vabilo kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu na obisk v Slovenijo je skladno s politiko vlade, predsednica pa zanj ni potrebovala soglasja vlade, so danes pojasnili v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Vabilo Xiju naj bi zmotilo kabinet premierja, na zunanjem ministrstvu pa so potrdili, da so ga posredovali naslovniku.