Ob 70-letnici združenja fizioterapevtov izpostavili pomanjkanje strokovnega kadra

Portorož, 7. novembra - Na slavnostni akademiji ob 70-letnici združenja fizioterapevtov je predsednica republike Nataša Pirc Musar podelila medaljo za zasluge pionirki fizioterapevtskega izobraževanja Mariji Kandus. Ob tem sta predsednica in združenje izpostavila pomanjkanje fizioterapevtov, ki so pomembni pri rehabilitaciji in preprečevanju zdravstvenih težav.