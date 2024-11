Na štirih zaposlitvenih dogodkih zavoda za zaposlovanje v BiH 3000 obiskovalcev

Ljubljana/Sarajevo, 7. novembra - Zaposlitvenih dogodkov, ki jih je ta teden v Bosni in Hercegovini organiziral zavod za zaposlovanje, se je udeležilo okoli 3000 obiskovalcev. Predstavili so se jim slovenski delodajalci predvsem s področja gradbeništva, zdravstva in turizma. Kot ugotavljajo na zavodu, je Slovenija še vedno zanimiva država za delo in življenje.