Vreme: Ponoči pretežno jasno

V petek bo na Primorskem in v višjih legah sončno, drugod bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo mirno jesensko vreme. V višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, drugod pa se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh se nad našimi kraji zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, v višinah pa s šibkim južnim vetrom k nam priteka dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Po nižinah bo megla ali nizka oblačnost, ki bo najbolj dolgotrajna v Panonski nižini in na jugu Avstrije.