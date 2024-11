Vlada za intervencijske stroške gašenja požara na območju Trstelja zagotovila okoli 400.000 evrov

Ljubljana, 7. novembra - Vlada se je seznanila s poročilom o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Trstelja med 18. in 20. julijem. Sprejela je sklep, da se Upravi RS za zaščito in reševanje za kritje intervencijskih stroškov iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v skupni višini do 414.161,95 evra.