V predorih na drugem tiru bo treba zgraditi pet mostov

Črni Kal, 7. novembra - Med gradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper so delavci naleteli na izziv, saj bo treba v predorih zaradi pojava kraških jam poskrbeti za pet premostitvenih konstrukcij. Te bodo dolge tudi do 40 metrov, gradnja v šestkilometrskih predorih pa bo zahtevna, saj so pogoji zanjo pod zemljo v kraškem svetu zelo specifični.