V ljubljanski hali Tivoli broadwayski muzikal Chicago

Ljubljana, 8. novembra - V Hali Tivoli si bo danes in v soboto mogoče ogledati broadwaysko gledališko produkcijo Chicago. Za izvedbo muzikala, ki že več kot 27 let navdušuje občinstvo po vsem svetu, bo v Ljubljani poskrbela 60-članska ekipa. "To je ena največjih predstav na svetu in najdlje trajajoči muzikal na Broadwayu," je poudaril producent turneje George Isaak.