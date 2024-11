Golob čestital Kos za uspešno predstavitev v Evropskem parlamentu

Ljubljana, 7. novembra - Premier Robert Golob je danes v telefonskem pogovoru kandidatki za evropsko komisarko za širitev Marti Kos čestital za uspešno zaslišanje in potrditev pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. "Verjamem, da bo Marta Kos s svojim delom in vizijo odločno prispevala k večji in močnejši EU," je poudaril.