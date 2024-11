Plakatna galerija Figovec z razstavo 40 let Festivala LGBT filma

Ljubljana, 8. novembra - V TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec bodo danes odprli razstavo 40 let Festivala LGBT filma. Kot so zapisali v društvu Škuc, so obletnice po navadi čas za refleksijo preteklosti in načrtovanje prihodnosti. In čeprav ni vse rožnato, bo tokratna obletnica festivala čas praznovanja.