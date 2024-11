V izraelskem napadu znova ranjeni pripadniki Unifila

Sidon, 7. novembra - V izraelskem napadu v bližini vojaške nadzorne točke v mestu Sidon na jugu Libanona so bili danes ubiti trije civilisti, poškodbe pa so utrpeli še trije libanonski vojaki in štirje pripadniki mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil), je sporočila libanonska vojska. Unifil je pozneje navedel, da je bilo v napadu lažje ranjenih pet mirovnikov.