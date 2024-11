Gen uspešno prodal ponujene količine dolgoročnega zakupa elektrike

Ljubljana, 7. novembra - Skupina Gen je uspešno prodala ponujene količine dolgoročnega zakupa električne energije, so sporočili iz Gen energije. Kot so spomnili, so v skupini razvili produkt nPPA, ki odjemalcem omogoča lažje upravljanje tveganj visoke rasti cen elektrike, družbi Gen pa zaščito pred morebitnim ekstremnim padcem cen na trgu električne energije.