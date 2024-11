Stekel z evropskimi sredstvi podprt projekt Dramatika manjših evropskih jezikov

Kranj, 7. novembra - Prešernovo gledališče Kranj se s partnerji iz Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Estonije, Malte in španskih pokrajin Katalonije in Baskije loteva projekta Dramatika manjših evropskih jezikov. S projektom, ki so ga predstavili danes v Kranju, želijo povečati prepoznavnost dramskih del, napisanih v njihovih jezikih, ter spodbuditi njihovo uprizarjanje.