Na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ za pospešitev investicij v zdravstvu

Ljubljana, 7. novembra - Na komisiji DZ za nadzor javnih financ, ki so jo zaradi očitkov o oškodovanju javnih financ pri investicijah v zdravstvu zahtevali v NSi, so se zavzeli za pospešitev projektov v zdravstvu. V razpravi so sodelujoči predstavili stanje pri posameznih projektih, predstavniki vladne strani pa so za zamude okrivili tudi slabo pripravljene dokumentacije.