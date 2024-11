Pristojni začeli sodelovati pri nadzoru oglaševanja prehranskih dopolnil

Ljubljana, 7. novembra - Akos in inšpektorat za kulturo in medije sta začela pri nadzoru oglaševanja prehranskih dopolnil sodelovati z zdravstvenim inšpektoratom. Število kršitev oglaševanja teh se namreč povečuje. Čeprav so prehranska dopolnila lahko koristna, ne zdravijo in niso bližnjica do zdravja, so na skupni novinarski konferenci sporočili predstavniki institucij.