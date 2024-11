Pogrešajo mladoletnika iz Sela pri Žirovnici

Kranj, 7. novembra - Svojci pogrešajo 16-letnega Mateja Tavčarja iz Sela pri Žirovnici, ki se je domačim nazadnje javil v sredo zvečer, ko naj bi se z vlakom peljal iz Ljubljane domov. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave, kratkih temno rjavih las. Oblečen je bil v modre hlače, modro bundo in obut v črne športne čevlje, so sporočili s PU Kranj.

Pogrešani se je domačim nazadnje javil v sredo okoli 19.40. Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je dejal, da so z vlakom trenutno na območju Radovljice, vendar do doma ni prišel, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, policisti javnost prosijo za informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Jesenice na telefonsko številko (04) 582 13 00 oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.