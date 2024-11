SBI TOP dopoldne malenkost pridobil

Ljubljana, 7. novembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi okrepil za 0,04 odstotka. K sicer minimalni rasti indeksa prispevajo delnice NLB, Luke Koper in Petrola. Vlagatelji so daleč največ prometa opravili s Krkinimi delnicami, ki so se doslej pocenile za 0,37 odstotka.