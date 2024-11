Stavkali bodo tudi člani drugega reprezentativnega poštnega sindikata

Maribor, 7. novembra - Potem ko so stavko za 22. november napovedali v Sindikatu poštnih delavcev, so tak korak na isti dan napovedali tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije, je za STA dejala predsednica konference SDPZ Majda Stubelj. Kot je pojasnila, so njihove zahteve podobne, dodali so še nekaj svojih. Pričakujejo tudi pomoč države.