Zaradi padca z lestve na območju Ptuja umrl 83-letni moški

Ptuj, 7. novembra - V sredo malo pred 16. uro je prišlo do delovne nesreče na območju Ptuja, v kateri je zaradi padca z lestve umrl 83-letni moški. Po doslej zbranih obvestilih so ptujski policisti tujo krivdo izključili, bodo pa o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.