Hernan Crespo ni več trener Al Aina

Dubaj, 7. novembra - Argentinec Hernan Crespo ni več glavni trener Al Aina. Kot so sporočili iz nogometnega kluba iz Združenih arabskih emiratov, so prekinili sodelovanje z 49-letnim argentinskim strokovnjakom zgolj šest mesecev po tem, ko jih je popeljal do zmage v azijski nogometni ligi prvakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.