Izšla prva interaktivna slikanica o plesu Tina balerina

Ljubljana, 7. novembra - Ustanoviteljica plesne šole Plesno mesto Anita Vihtelič je avtorica prve otroške interaktivne slovenske knjige o plesu z naslovom Tina balerina. S slikanico želi najmlajše spodbuditi k vztrajnosti, spoštljivemu odnosu do drugih, pogumu in pomoči drugim. Kot je zapisala za STA, knjiga vsebuje pet zgodb in QR kodo, ki vodi do koreografij.