Stavkali bodo tudi člani drugega reprezentativnega poštnega sindikata

Maribor, 7. novembra - Potem ko so stavko za 22. november napovedali v Sindikatu poštnih delavcev, so tak korak na isti dan napovedali tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije, je za STA dejala predsednica konference SDPZ Majda Stubelj. Kot je pojasnila, so njihove zahteve podobne, dodali so še nekaj svojih.