ZDA z novimi sankcijami proti Dodikovemu omrežju

Washington, 7. novembra - ZDA so uvedle sankcije proti osebi in podjetju, povezanima s predsednikom entitete BiH Republike Srbske Miloradom Dodikom in sinom Igorjem Dodikom, je v sredo sporočilo ameriško ministrstvo za finance. Izpostavili so, da Dodik uradni položaj že leta uporablja za kopičenje osebnega premoženja prek podjetij, povezanih z njim in sinom.